Шторм «Денніс» накинувся на Європу, фото — NDM

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Ракурс

Шторм «Денніс» накинувся на північ Великої Британії. Ураган піднімає масивні хвилі на узбережжі, сильні пориви вітру досягають швидкості 113 км на годину, завдаючи руйнувань будівлям.

Учора в країні скасували 234 авіарейси, що торкнулося кількох десятків тисяч пасажирів. Ще 60 вильотів не зможуть зробити літаки 16 лютого, повідомляє NDN.

Двоє людей загинули. Чоловіка, який впав за борт біля берегів Кента, знайшли мертвим у воді. Декількома годинами раніше помер підліток, якого викинуло вітром на берег.

Для підготовки до приходу «Денніса» у північних графствах Англії були залучені військовослужбовці і резервісти.

Вчора шторм «Денніс» накинувся з ураганним вітром на південне узбережжя Ірландії. Пориви вітру, що дме з півдня і південного заходу, досягають 33 м/c. У понеділок попередження про небезпеку поширять на західні і північні графства республіки.

Шторм «Денніс» обрушився Ірландію лише через тиждень після спустошливого шторму «Кіра», який також зачепив атлантичні департаменти Франції і Великої Британії.

«Денніс» став четвертим названим штормом року. Він викликав сильний дощ на трасі А9 біля Данблейну у Шотландії. Проливні дощі і штормові вітри обрушилися на узбережжі графства Корнуолл. Багатокілометрові затори утворилися на дорогах, що ведуть до порту Дувр. Величезна черга вантажних автомобілів вишикувалася на трасі через масове скасування морських рейсів.

Тиждень тому «Ракурс» повідомляв, що У Європі панувала штормова погода. У Німеччині, Бельгії, Нідерландах і Великій Британії скасували безліч авіарейсів і спортивних заходів. Частину континенту охопив ураган «Кіра», іншу — «Сабіне».