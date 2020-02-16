Доходи Єрмака, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n133776-iermak-zaroblyav-torik-21-tys-grn-na-misyac-deklaraciya.html

Ракурс

Глава офісу Зеленського Андрій Єрмак торік заробив понад 255 тис. грн. Про це йдеться у декларації, яку він оприлюднив на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В середньому Єрмак у 2019 році заробляв 21 тис. грн на місяць. Ці доходи складалися від підприємницької діяльності (151 тис. грн), заробітної плати у ТОВ «Міжнародна правнича компанія» (10 тис. 672 грн), у якій він директор. В цій компанії він також отримав 49 тис. 317 грн за сумісництвом. В АО «Міжнародна правнича компанія» права рука Зеленського заробив 42 тис. 570 грн.

Єрмак володіє з листопада 2005 року квартира у Києві (площа — 107,8 м²). У 2015 році він придбав нове авто Toyota Camry.

Крім того, глава ОП — власник бізнесу у дев’яти компаніях. Він повністю контролює ТОВ «ЕР ПІ АЙ» і «Гарнет Інтернешнл Медіа груп», наполовину — ТОВ «Міжнародна правнича компанія», «Міжнародна фармацевтична група» та «Інтерпромфінанс-Безпека». В «Міжнародній правничій компанії» Єрмаку належать 60% прав, «АМА ВІЖН» — 33,33%, ЗАТ «Інтерпромфінанс-Україна» — 10%, ТОВ «Віссон Юкрейн Технолоджис» — 0,01%.

Боргові зобов’язання Єрмака — це кредит на суму 1 млн 262,5 тис. грн. У готівці Єрмак задекларував 347 тис. дол., 50 тис. євро. У банку він тримає 26 тис. 803 грн. Іншим громадянам він позичив 1,3 млн. грн, а «Гарнет Інтернешнл Медіа груп» боргує голові ОП 3 млн 334,2 тис. і 4,98 млн грн.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у січні 2020 року прес-секретар глави держави Юлія Мендель заробила вдвічі більше за Зеленського.