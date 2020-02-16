Доходы Ермака, фото - "24 канал"

https://racurs.ua/n133776-ermak-zarabatyval-v-proshlom-godu-21-tys-grn-v-mesyac-deklaraciya.html

Ракурс

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак прошлом году заработал более 255 тыс. грн. Об этом говорится в декларации, которую он обнародовал на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

В среднем Ермак в 2019 году зарабатывал 21 тыс. грн в месяц. Эта сумма сложилась от предпринимательской деятельности (151 тыс. грн), заработной платы в ООО «Международная юридическая компания» (10 тыс. 672 грн), в которой он был директором. В этой компании он также получил 49 тыс. 317 грн по совместительству. В АО «Международная юридическая компания» правая рука Зеленского заработала 42 тыс. 570 грн.

Ермак владеет с ноября 2005 года квартирой в Киеве (площадь — 107,8 м²). В 2015 году он приобрел новое авто Toyota Camry.

Кроме того, глава ОП — владелец бизнеса в девяти компаниях. Он полностью контролирует ООО «ЕР ПИ АЙ» и «Гарнет Интернешнл Медиа групп», наполовину — ООО «Международная юридическая компания», «Международная фармацевтическая группа» и «Интерпромфинанс-Безопасность». В «Международной юридической компании» Ермаку принадлежат 60% прав, «АМА ВИЖН» — 33,33%, ЗАО «Интерпромфинанс-Украина» — 10%, ООО «Виссон Юкрейн Технолоджис» — 0,01%.

Долговые обязательства Ермака — это кредит на сумму 1 млн 262,5 тыс. грн. Наличными Ермак задекларировал 347 тыс. долл., 50 тыс. евро. В банке он держит 26 тыс. 803 грн. Другим гражданам он занял 1,3 млн грн, а «Гарнет Интернешнл Медиа групп» задолжало главе ОП 3 млн 334,2 тыс. и 4,98 млн грн.

Ранее «Ракурс» сообщал, что в январе 2020 года пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заработала вдвое больше Зеленского.