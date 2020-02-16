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Ракурс
Гугл представила инструмент Autoflip для кадрирования видео «на лету», фото — github.com

Гугл представила инструмент Autoflip для кадрирования видео «на лету»

16 фев 2020, 10:56
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Компания Google (Гугл) выпустила бесплатный инструмент Autoflip для кадрирования видео. Система основана на фреймворке MediaPipe, что позволяет «на лету» обрезать видеоролики под разное соотношение сторон и оставлять в кадре самое важное.

Разработчики из Google AI отметили, что программа анализирует видео, сама находит нужный объект в кадре и отслеживает его даже при изменении ракурсов. При этом, инструмент автоматически подстраивается под каждую новую сцену.

При обнаружении изменений в композиции, программа изолирует кадры, чтобы принять решение, нужно ли применять трекинг или статический кадр.

Новый продукт Google, фото — ai.googleblog.com

По мнению Google, Autoflip поможет специалистам, которые часто работают с видео и тратят огромное количество времени на кадрирование роликов под различные форматы. Код программы находится в свободном доступе на GitHub.

Источник: Ракурс


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