Гугл представила инструмент Autoflip для кадрирования видео «на лету», фото — github.com

https://racurs.ua/n133775-gugl-predstavila-instrument-autoflip-dlya-kadrirovaniya-video-na-letu.html

Ракурс

Компания Google (Гугл) выпустила бесплатный инструмент Autoflip для кадрирования видео. Система основана на фреймворке MediaPipe, что позволяет «на лету» обрезать видеоролики под разное соотношение сторон и оставлять в кадре самое важное.

Разработчики из Google AI отметили, что программа анализирует видео, сама находит нужный объект в кадре и отслеживает его даже при изменении ракурсов. При этом, инструмент автоматически подстраивается под каждую новую сцену.

При обнаружении изменений в композиции, программа изолирует кадры, чтобы принять решение, нужно ли применять трекинг или статический кадр.

По мнению Google, Autoflip поможет специалистам, которые часто работают с видео и тратят огромное количество времени на кадрирование роликов под различные форматы. Код программы находится в свободном доступе на GitHub.