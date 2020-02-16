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Ракурс
Гугл представила інструмент Autoflip для кадрування відео «на льоту», фото — github.com

Гугл представила інструмент Autoflip для кадрування відео «на льоту»

16 лют 2020, 10:56
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Компанія Google (Гугл) випустила безкоштовний інструмент Autoflip для кадрування відео. Система заснована на фреймворку MediaPipe, що дозволяє «на льоту» обрізати відеоролики під різне співвідношення сторін і залишати в кадрі найважливіше.

Розробники з Google AI відзначили, що програма аналізує відео, сама знаходить потрібний об'єкт в кадрі і відстежує його навіть при зміні ракурсів. При цьому, інструмент автоматично підлаштовується під кожну нову сцену.

При виявленні змін в композиції, програма ізолює кадри, щоб прийняти рішення, чи потрібно застосовувати трекінг або статичний кадр.

Новий продукт Гугл, фото — ai.googleblog.com

На думку Google, Autoflip допоможе фахівцям, які часто працюють з відео і витрачають величезну кількість часу на кадрування роликів під різні формати. Код програми знаходиться у вільному доступі на GitHub.

Джерело: Ракурс


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