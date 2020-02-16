Гугл представила інструмент Autoflip для кадрування відео «на льоту», фото — github.com

https://racurs.ua/ua/n133775-gugl-predstavyla-instrument-autoflip-dlya-kadruvannya-video-na-lotu.html

Ракурс

Компанія Google (Гугл) випустила безкоштовний інструмент Autoflip для кадрування відео. Система заснована на фреймворку MediaPipe, що дозволяє «на льоту» обрізати відеоролики під різне співвідношення сторін і залишати в кадрі найважливіше.

Розробники з Google AI відзначили, що програма аналізує відео, сама знаходить потрібний об'єкт в кадрі і відстежує його навіть при зміні ракурсів. При цьому, інструмент автоматично підлаштовується під кожну нову сцену.

При виявленні змін в композиції, програма ізолює кадри, щоб прийняти рішення, чи потрібно застосовувати трекінг або статичний кадр.

На думку Google, Autoflip допоможе фахівцям, які часто працюють з відео і витрачають величезну кількість часу на кадрування роликів під різні формати. Код програми знаходиться у вільному доступі на GitHub.