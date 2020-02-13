Мендель в январе заработала вдвое больше Зеленского. Фото: Facebook/Юлія Мендель

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Зарплата Владимира Зеленского, президента Украины, в январе 2020 года составила 28 тыс грн. После вычета налогов он получил 22 тыс. 540 грн.

Уже бывший глава Офиса президента Андрей Богдан в январе получил 33 тыс. 435 грн, из них почти 13 тыс. грн — должностной оклад, надбавка за интенсивность труда — 10 тыс. грн и еще 6 тыс. грн ему заплатили за выслугу лет и работу в условиях режимных ограничений. После вычета налогов Богдан получил 26 тыс. 900 грн. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пишут «Українські новини».

Примерно такими же были январские зарплаты заместителей Богдана. Они получили от 28 тыс. грн до 40 тыс. грн.

При этом новоизбранный глава Офиса президента Андрей Ермак, который на тот момент занимал должность помощника Зеленского, зарплату за январь совсем не получил. В Госуправлении отметили, что в январе 2020 года зарплата ему не начислялась.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в январе получила более 42 тыс. грн зарплаты после вычета налогов. Должностной оклад составил 18 тыс. грн, надбавка за интенсивность труда — почти 15 тыс. грн, другие надбавки — более 19 тыс. грн.

Как писал «Ракурс», глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук в январе получил 33 тыс. 782 грн. На 60 грн больше заплатили вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Дмитрию Кулебе. Вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров получил чуть меньше 28 тыс. грн.