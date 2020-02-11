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Зарплаты министров: больше всего — у Пристайко, а Дубилету заплатили лишь 12 тысяч. Фото: Кабмин

От 5 до 130 тыс. грн: в Кабмине рассказали, сколько получили министры в январе

11 фев 2020, 11:51
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Зарплаты министров продолжает публиковать Кабмин. Обнародованы данные о размере заработных плат министров и их заместителей за январь 2020 года.

Согласно отчету, глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук в январе получил 33 тыс. 782 грн. На 60 грн больше заплатили вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Дмитрию Кулебе. Вице-премьер-министр и министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров получил чуть меньше 28 тыс. грн. Об этом сказано на сайте правительства.

Министр Кабмина Дмитрий Дубилет получил менее 13 тыс. грн зарплаты в январе, это самая низкая зарплата среди всех министров. А вот главе Министерства внутренних дел Арсену Авакову выплатили больше 47 тыс. грн. При этом его первый заместитель и заместители получили более 77 тыс. грн зарплаты.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов получил почти 42 тыс. грн, а его заместитель Тарас Качка — на 40 тыс. грн больше.

Глава Министерства внутренних дел Вадим Пристайко в январе заработал 68 тыс. грн, а его заместитель Сергей Кислица — почти вдвое больше (130 тыс. грн). Это самая высокая зарплата за январь во всем правительстве.

Глава Министерства культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в январе получил 43 тыс. 850 грн, а его заместители почти вдвое больше — по 80 тыс. грн.

Министру энергетики Алексею Оржелю в январе заплатили почти 16 тыс. грн, немногим больше получила министр по делам ветеранов и оккупированных территорий Оксана Коляда — почти 19 тыс. грн. Министр обороны Андрей Загороднюк за январь получил 18 тыс. грн, а глава Минюста Денис Малюска — 16 тыс. грн.

Самая низкая зарплата — у заместителя главы Министерства здравоохранения Ирины Шевченко, ей выплатили 5 тыс. 336 грн.

Напомним, Роман Иванисов, народный депутат, имеющий погашенную судимость по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней и отбывавший в 1990-х годах наказание в тюрьме, в ноябре получил свыше 38 тыс. грн зарплаты.


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