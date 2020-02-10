Зарплата Иванисова: нардеп получил круглую сумму, хоть и не появлялся в Раде в декабре / Фото: zaxid.net

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Ракурс

Роман Иванисов, народный депутат, имеющий погашенную судимость по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней и отбывавший в 1990-х годах наказание в тюрьме, в ноябре получил свыше 38 тыс. грн зарплаты. «Ракурс» также поинтересовался, какую заработную плату и дополнительные выплаты получил Иванисов в декабре 2019 года, учитывая то, что нардеп после обнародования информации о тюремном прошлом, пропустил все декабрьские пленарные заседания Верховной Рады.

Заработная плата народного депутата Иванисова составила: в ноябре — 38420 грн, в декабре — 21550 грн и в январе — 23433 грн, — говорится в ответе аппарата ВР на запрос «Ракурса».

Кроме этого, в декабре нардепу были начислены средства, связанные с выполнением депутатских полномочий за ноябрь-декабрь, в сумме более 76,8 тыс. грн.

Отметим, что в ноябре, незадолго до момента обнародования информации о прошлом Иванисова, он участвовал во всех пленарных заседаниях Рады, последнее из которых тогда состоялось 15 ноября, а днем ранее парламентарии поддержали во втором чтении и в целом законопроект о госбюджете на 2020 год. Данные о судимости Иванисова распространились в соцсетях 18 ноября. После этого, как указано на сайте Верховной Рады, Иванисов пропустил все пленарные заседания декабря, которые проходили 3−6 декабря, 12 декабря и 17−20 декабря. Также 3 декабря Иванисов вышел из пропрезидентской фракции «Слуга народа» в Раде.

«Ракурс» поинтересовался в аппарате ВР, где находился народный депутат в декабре. Оказалось, что Иванисов был на «больничном» со 2 по 11 декабря и с 12 по 20 декабря. Кроме этого, управление кадров аппарата ВР сообщило, что скандальный нардеп был в отпуске без сохранения заработной платы с 21 по 28 декабря. То есть, фактически весь декабрь бывший «слуга народа» был или на «больничном», или в отпуске. Иванисов также уже в 2020 году успел воспользоваться правом на ежегодный оплачиваемый отпуск с 27 по 31 января.