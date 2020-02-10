Зарплата Іванісова: нардеп отримав чималу суму, хоч і не з’являвся в Раді у грудні / Фото: zaxid.net

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Ракурс

Роман Іванісов, народний депутат, який має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої та відбував у 1990-х роках покарання у тюрмі, у листопаді отримав понад 38 тис. грн зарплаті. «Ракурс» також поцікавився, яку заробітну плату та додаткові виплати отримав Іванісов у грудні 2019 року, зважаючи на те, що нардеп після оприлюднення інформації про тюремне минуле, пропустив усі грудневі пленарні засідання Верховної Ради.

Заробітна плата народного депутата Іванісова склала: у листопаді — 38420 грн, у грудні — 21550 грн та у січні — 23433 грн, — йдеться у відповіді апарату ВР на запит «Ракурсу».

Окрім цього, у грудні нардепу були нараховані кошти, пов’язані з виконанням депутатських повноважень за листопад-грудень, у сумі понад 76,8 тис. грн.

Зауважимо, що у листопаді, до моменту оприлюднення інформації про минуле Іванісова, він брав участь у всіх пленарних засіданнях Ради, останнє з яких тоді відбулося 15 листопада, а днем раніше парламентарі підтримали у другому читанні та в цілому законопроект про держбюджет на 2020 рік. Дані про судимість Іванісова поширилися у соцмережах 18 листопада. Після цього, як зазначено на сайті Верховної Ради, Іванісов пропустив усі пленарні засідання грудня, які відбувалися 3−6 грудня, 12 грудня та 17−20 грудня. Також 3 грудня Іванісов вийшов з пропрезидентської фракції «Слуга народу» у Раді.

«Ракурс» поцікавився в апараті ВР, де перебував народний депутат у грудні. Виявилося, що Іванісов був на «лікарняному» з 2 по 11 грудня та з 12 по 20 грудня. Окрім цього, управління кадрів апарату ВР повідомило, що скандальний нардеп перебував у відпустці без збереження заробітної плати з 21 по 28 грудня. Тобто, фактично весь грудень колишній «слуга народу» був або на «лікарняному», або у відпустці. Іванісов також вже цьогоріч встиг скористатися правом на щорічну оплачувану відпустку з 27 по 31 січня.