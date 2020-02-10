Білл Гейтс придбав за 644 млн дол. першу в світі екологічну супер-яхту

Супер еко-яхта Білла Гейтса. Фото: ЯПлакаль

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Власник Microsoft Білл Гейтс, який є одним із найбагатших людей планети, замовив унікальну екологічну супер-яхту. Гейтс є прихильником альтернативних джерел енергії, тому еко-яхта буде оснащена незвичними двигунами.

Купівля судна обійшлася Гейтсу в 644 млн дол., повідомляє The Guardian.

Розробником дизайну судна виступила голландська компанія Sinot. Довжина яхти складе 112 м, а на її борту зможуть розміститися 14 пасажирів і 31 член екіпажу. Судно п’ятипалубне і буде обладнано спа-салоном, басейном, вертолітним майданчиком та тренажерним залом.

У рух яхту будуть приводити незвичайні водневі двигуни. Рідким воднем будуть заповнені два резервуари по 28 т кожний. Сумарна потужність двигунів становить 4 МВт. Кінцевим продуктом згоряння водню буде звичайна вода.

Яхта зможе розвивати швидкість до 33 км/год, а на одній заправці буде здатна подолати до 6035 км.

Супер-яхту Гейтса планують спустити на воду в 2024 році.