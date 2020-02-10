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Супер эко-яхта Билла Гейтса. Фото: ЯПлакалъ

Билл Гейтс приобрел за 644 млн долл. первую в мире экологическую супер-яхту

10 фев 2020, 16:49
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Владелец Microsoft Билл Гейтс, который является одним из богатейших людей планеты, заказал уникальную экологическую супер-яхту. Гейтс является сторонником альтернативных источников энергии, поэтому эко-яхта будет оснащена необычными двигателями.

Покупка судна обошлась Гейтсу в 644 млн долл., сообщает The Guardian.

Разработчиком дизайна судна выступила голландская компания Sinot. Длина яхты составит 112 м, а на ее борту смогут разместиться 14 пассажиров и 31 член экипажа. Судно пятипалубное и будет оборудовано спа-салоном, бассейном, вертолетной площадкой и тренажерным залом.

В движение яхту будут приводить необычные водородные двигатели. Жидким водородом будут заполнены два резервуара по 28 т каждый. Суммарная мощность двигателей составляет 4 МВт. Конечным продуктом сгорания водорода будет обычная вода.

Яхта сможет развивать скорость до 33 км/ч, а на одной заправке будет способна преодолеть до 6035 км.

Супер-яхту Гейтса планируют спустить на воду в 2024 году.


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