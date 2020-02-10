Комитетскую неделю в Раде Рабинович проводит в Москве, гуляя возле Кремля и по магазинам, фото — Фейсбук В.Рабинович

https://racurs.ua/n133479-komitetskuu-nedelu-v-rade-rabinovich-provodit-v-moskve-gulyaya-vozle-kremlya-foto.html

Ракурс

Нардеп Вадим Рабинович совершил вояж в Москву. Депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» прогулялся по Красной площади и по ГУМу, после чего в Фейсбук написал о том, что вражду между украинцами и россиянами «разжигают искусственно».

Причиной поездки Рабиновича в Москву стал день рождения внучки. Кроме посещения семьи, нардеп погулял по Москве и не смог сдержать комплиментов.

Люди очень дружелюбны. Когда узнают, что из Украины — еще больше. Еще раз убедился, что вражду раздувают искусственно. Будем делать все, что бы вернулся мир и здравый смысл.

Рабинович — председатель подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, городе Севастополе, национальных меньшинств и межнациональных отношений. На этой неделе в Раде не будет пленарных заседаний, но нардепы работают в комитетах.

11−12 февраля состоится выездное заседание комитета в Херсонской области, на котором рассмотрят вопросы, связанные с жизнью беженцев из Крыма и Донбасса, бежавших от российской военной агрессии.

«Ракурс» рассказывал, что в ноябре 2019 года Рабинович был среди 23 народных депутатов, которые без уважительных причин прогуляли более 50% заседаний комитетов Рады.