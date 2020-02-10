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Комитетскую неделю в Раде Рабинович проводит в Москве, гуляя возле Кремля и по магазинам, фото — Фейсбук В.Рабинович

Рабинович в Москве прогуливает комитетскую неделю Верховной Рады (ФОТО, ВИДЕО)

10 фев 2020, 16:45
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Нардеп Вадим Рабинович совершил вояж в Москву. Депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» прогулялся по Красной площади и по ГУМу, после чего в Фейсбук написал о том, что вражду между украинцами и россиянами «разжигают искусственно».

Причиной поездки Рабиновича в Москву стал день рождения внучки. Кроме посещения семьи, нардеп погулял по Москве и не смог сдержать комплиментов.

Комитетскую неделю в Раде Рабинович проводит в Москве, гуляя возле Кремля и по магазинам, фото — Фейсбук В.Рабинович

Люди очень дружелюбны. Когда узнают, что из Украины — еще больше. Еще раз убедился, что вражду раздувают искусственно. Будем делать все, что бы вернулся мир и здравый смысл.

Рабинович — председатель подкомитета по вопросам миграционной политики и гражданства Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, городе Севастополе, национальных меньшинств и межнациональных отношений. На этой неделе в Раде не будет пленарных заседаний, но нардепы работают в комитетах.

Комитетскую неделю в Раде Рабинович проводит в Москве, гуляя возле Кремля и по магазинам, фото — Фейсбук В.Рабинович

11−12 февраля состоится выездное заседание комитета в Херсонской области, на котором рассмотрят вопросы, связанные с жизнью беженцев из Крыма и Донбасса, бежавших от российской военной агрессии.

«Ракурс» рассказывал, что в ноябре 2019 года Рабинович был среди 23 народных депутатов, которые без уважительных причин прогуляли более 50% заседаний комитетов Рады.

Источник: Ракурс


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