Прогульщики в Раде: парламент сэкономил 3 млн грн, фото — Фейсбук Я.Доброносов

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Части народных избранников не выплатили возмещение расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий. Это произошло из-за прогулов заседаний профильных комитетов и неучастия в голосованиях в парламенте.

Речь идет о 78 нардепов, которых наказали в ноябре прошлого года, сообщает движение «Честно». Общая сумма невыплаченных средств составила 3 ​​млн грн.

«Честно» ссылается на данные Главного организационного управления аппарата Рады. В ноябре прошлого года прогуливал работу 71 слуга народа. Чаще всего это делали депутаты от провластной фракции «Слуга народа» Александр Дубинский (93,3% пропущенных голосований и заседаний комитета), Алексей Жмеренецкий (93,3%) и экс-депутат Алексей Кучер, который впоследствии возглавил Харьковскую ОГА. Большой процент пропущенных голосований и у внефракционного мажоритарщика Дмитрия Шенцева (91,8%), а также представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Солода (91%).

В ноябре 23 народных депутата без уважительных причин прогуляли и 50% заседаний комитетов Рады. Среди них — пятый президент Украины Петр Порошенко, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сопредседатель фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович, семья Левочкиных и член «Оппозиционного блока» Вадим Новинский.

В общем наибольший процент депутатов-прогульщиков оказался во фракции ОПЗЖ: там 50% нардепов не получили «депутатских».

Все депутаты стали первыми «жертвами» новации, которую сами же ввели в законе № 1035−2. Нардепам, которые ненадлежащим образом посещают работу без уважительных причин, тогда ограничили выплаты. Чтобы получить возмещение, необходимо быть на не менее 70% голосованиях при принятии решений на каждом пленарном заседании. Если же нардеп в течение месяца без уважительных причин не берет непосредственного участия в более 30% голосований или прогуливает 50% заседаний комитета, ему не выплачивают зарплату.