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Ракурс
Самолет LOT. Фото: Пассажирские самолеты

Самолет авиакомпании LOT не смог приземлиться в аэропорту «Киев» (КАРТА)

29 янв 2020, 10:38
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Самолет Embraer E175STD польской авиакомпании LOT не смог совершить посадку в аэропорту «Киев» вчера вечером. Самолет должен был приземлиться в 22.55, но после нескольких безуспешных попыток зайти на посадку развернулся и улетел обратно в Варшаву.

Об этом свидетельствует информация о рейсе LO 749 на трекинг-сервисе Flight Radar 24.

Скриншот карты. Фото: Flight Radar 24

На карте видно, что самолет совершил несколько кругов над аэропортом «Киев», но так и не смог зайти на посадку. После этого лайнер лег на обратный курс и улетел в Польшу.

На сайте аэропорта «Киев» статус самолета отмечен как «отменен».

Достоверно неизвестно, что стало причиной отказа захода самолета на посадку. Следует отметить, что в Киеве наблюдалась низкая видимость.

Сегодня утром еще один самолет авиакомпании LOT, совершавший рейс из Кракова в Варшаву, совершил аварийную посадку в столице Польши. В варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена было направлено более десяти пожарных бригад.

По информации RMF24, проблема была довольно серьезной. К счастью, помощь пожарных не понадобилась и лайнер успешно приземлился. На борту самолета находилось 70 пассажиров, пострадавших нет.


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