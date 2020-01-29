Самолет LOT. Фото: Пассажирские самолеты

https://racurs.ua/n132815-samolet-aviakompanii-lot-ne-smog-prizemlitsya-v-aeroportu-kiev-karta.html

Ракурс

Самолет Embraer E175STD польской авиакомпании LOT не смог совершить посадку в аэропорту «Киев» вчера вечером. Самолет должен был приземлиться в 22.55, но после нескольких безуспешных попыток зайти на посадку развернулся и улетел обратно в Варшаву.

Об этом свидетельствует информация о рейсе LO 749 на трекинг-сервисе Flight Radar 24.

На карте видно, что самолет совершил несколько кругов над аэропортом «Киев», но так и не смог зайти на посадку. После этого лайнер лег на обратный курс и улетел в Польшу.

На сайте аэропорта «Киев» статус самолета отмечен как «отменен».

Достоверно неизвестно, что стало причиной отказа захода самолета на посадку. Следует отметить, что в Киеве наблюдалась низкая видимость.

Сегодня утром еще один самолет авиакомпании LOT, совершавший рейс из Кракова в Варшаву, совершил аварийную посадку в столице Польши. В варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена было направлено более десяти пожарных бригад.

По информации RMF24, проблема была довольно серьезной. К счастью, помощь пожарных не понадобилась и лайнер успешно приземлился. На борту самолета находилось 70 пассажиров, пострадавших нет.