Літак LOT. Фото: Пасажирські літаки

https://racurs.ua/ua/n132815-litak-aviakompaniyi-lot-ne-zmig-pryzemlytysya-v-aeroportu-kyyiv-karta.html

Ракурс

Літак Embraer E175STD польської авіакомпанії LOT не зміг здійснити посадку в аеропорту «Київ» вчора ввечері. Літак повинен був приземлитися о 22.55, але після кількох безуспішних спроб зайти на посадку розвернувся і полетів назад до Варшави.

Про це свідчить інформація про рейс LO 749 на трекінг-сервісі Flight Radar 24.

На карті видно, що літак здійснив кілька кіл над аеропортом «Київ», але так і не зміг зайти на посадку. Після цього лайнер ліг на зворотний курс і полетів до Польщі.

На сайті аеропорту «Київ» статус літака відзначений як «скасований».

Достовірно невідомо, що стало причиною відмови заходу літака на посадку. Слід зазначити, що в Києві спостерігалася низька видимість.

Сьогодні вранці ще один літак авіакомпанії LOT, який здійснював рейс із Кракова до Варшави, здійснив аварійну посадку в столиці Польщі. У варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена було спрямовано понад десяти пожежних бригад.

За інформацією RMF24, проблема була досить серйозною. На щастя, допомога пожежників не знадобилася і лайнер успішно приземлився. На борту літака перебувало 70 пасажирів, постраждалих немає.