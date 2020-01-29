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Літак LOT. Фото: Пасажирські літаки

Літак авіакомпанії LOT не зміг приземлитися в аеропорту «Київ» (КАРТА)

29 січ 2020, 10:44
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Літак Embraer E175STD польської авіакомпанії LOT не зміг здійснити посадку в аеропорту «Київ» вчора ввечері. Літак повинен був приземлитися о 22.55, але після кількох безуспішних спроб зайти на посадку розвернувся і полетів назад до Варшави.

Про це свідчить інформація про рейс LO 749 на трекінг-сервісі Flight Radar 24.

Скріншот карти. Фото: Flight Radar 24На карті видно, що літак здійснив кілька кіл над аеропортом «Київ», але так і не зміг зайти на посадку. Після цього лайнер ліг на зворотний курс і полетів до Польщі.

На сайті аеропорту «Київ» статус літака відзначений як «скасований».

Достовірно невідомо, що стало причиною відмови заходу літака на посадку. Слід зазначити, що в Києві спостерігалася низька видимість.

Сьогодні вранці ще один літак авіакомпанії LOT, який здійснював рейс із Кракова до Варшави, здійснив аварійну посадку в столиці Польщі. У варшавський аеропорт імені Фредеріка Шопена було спрямовано понад десяти пожежних бригад.

За інформацією RMF24, проблема була досить серйозною. На щастя, допомога пожежників не знадобилася і лайнер успішно приземлився. На борту літака перебувало 70 пасажирів, постраждалих немає.


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