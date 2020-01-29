Корупція в Інституті раку: обвинувальний акт скеровано до суду

Посадовців Інституту раку підозрюють у створенні корупційної схеми, фото: Прокуратура Києва

https://racurs.ua/ua/n132814-korupciya-v-instytuti-raku-obvynuvalnyy-akt-skerovano-do-sudu.html

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Прокуратура Києва скерувала до Голосіївського районного суду столиці обвинувальний акт щодо посадовців Національного інституту раку.

На думку слідства, вони організували злочинну схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів, в результаті якої постраждали п’ять пацієнтів закладу, котрим було завдано збитків на суму близько 40 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

За версією слідства, до цієї схеми були причетні двоє посадовців закладу — завідувач поліклінічного відділення та лікар-онколог, котрі створили умови, за яких пацієнти не могли скористатися передбаченим законодавством правом на безоплатне лікування.

Нагадаємо, правоохоронці восени минулого року розповіли про деталі викритої в Національному інституті раку злочинної схеми, яка полягала у вимаганні неправомірної вигоди від онкохворих та отриманні «відкатів» від підприємницьких структур за перемогу в тендерах із постачання ліків.