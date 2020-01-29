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Ракурс
Должностных лиц Института рака подозревают в создании коррупционной схемы, фото: Прокуратура Киева

Коррупция в Институте рака: обвинительный акт направлен в суд

29 янв 2020, 10:38
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Прокуратура Киева направила в Голосеевский районный суд столицы обвинительный акт в отношении должностных лиц Национального института рака.

По мнению следствия, они организовали преступную схему обогащения за счет онкобольных пациентов, в результате которой пострадали пять пациентов заведения, которым был нанесен ущерб на сумму около 40 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, к этой схеме были причастны двое должностных лиц учреждения — заведующий поликлиническим отделением и врач-онколог, которые создали условия, при которых пациенты не могли воспользоваться предусмотренным законодательством правом на бесплатное лечение.

Напомним, правоохранители осенью прошлого года рассказали о деталях разоблаченной в Национальном институте рака преступной схемы, которая заключалась в вымогательстве неправомерной выгоды от онкобольных и получении «откатов» от предпринимательских структур за победу в тендерах на поставку лекарств.

Источник: Ракурс


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