Прогульники в Раді: парламент зекономив 3 млн грн, фото — Фейсбук Я.Доброносов

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Частині народних обранців не виплатили відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням депутатських повноважень. Це сталося через прогули засідань профільних комітетів і неучасть у голосуваннях у парламенті.

Йдеться про 78 нардепів, яких покарали у листопаді минулого року, повідомляє рух «Чесно». Загальна сума невиплачених коштів склала 3 млн грн.

«Чесно» посилається на дані Головного організаційного управління апарату Ради. У листопаді минулого року прогулював роботу 71 слуга народу. Найчастіше це робили депутати від провладної фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський (93,3% пропущених голосувань та засідань комітету), Олексій Жмеренецький (93,3%) та екс-депутат Олексій Кучер, який згодом очолив Харківську ОДА. Великий відсоток пропущених голосувань й у позафракційного мажоритарника Дмитра Шенцева (91,8%) та представника «Опозиційної платформи — За життя» Юрія Солода (91%).

У листопаді 23 народні депутати без поважних причин прогуляли й 50% засідань комітетів Ради. Серед них є п’ятий президент України Петро Порошенко, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, співголова фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович, родина Льовочкіних та член «Опозиційного блоку» Вадим Новинський.

Загалом найбільший відсоток депутатів-прогульників виявився у фракції ОПЗЖ: там 50% нардепів не отримали «депутатських».

Усі депутати стали першими «жертвами» новації, яку самі ж запровадили у законі № 1035−2. Нардепам, які неналежно відвідують роботу без поважних причин, тоді обмежили виплати. Щоб отримати відшкодування, необхідно бути на не менш як 70% голосуваннях при прийнятті рішень на кожному пленарному засіданні. Якщо ж нардеп впродовж місяця без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30% голосувань або прогулює 50% засідань комітету, йому не виплачують зарплату.