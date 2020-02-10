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Непогода на Прикарпатье наделала беды. Фото: Facebook

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды, штормовой ветер уже наделал беды в Украине (ФОТО)

10 фев 2020, 16:35
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Сложные погодные условия ожидаются в Украине 10 февраля. Днем в Украине прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с, в западных областях сильный ветер 25−30 м/с, на высокогорье Карпат — 35−40 м/сек.

В горах ожидается значительный мокрый снег и метели. В Киеве и Киевской области ожидается шквальный ветер 15−20 м/с. Завтра днем тоже в большинстве областей обещают шквалы и снегопады. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

По информации пресс-службы ГСЧС во Львовской области, сильный ветер повалил пять деревьев, которые упали на проезжую часть трассы Киев-Чоп. Четыре дерева упали на проезжую часть села Гребенов, такая же ситуация сложилась в городе Сколе — дерево упало на пешеходный тротуар.

Непогода на Львовщине наделала беды. Фото: ГСЧС

Непогода на Львовщине наделала беды. Фото: ГСЧС

Непогода на Львовщине наделала беды. Фото: ГСЧС

Непогода на Львовщине наделала беды. Фото: ГСЧС

На Прикарпатье ветер сорвал крыши в ряде населенных пунктов, без света остались 45 сел. Спасатели зафиксировали повреждения части крыши Ясеновской ООШ i-III в Рожнятовском районе. Также ветер снес крышу здания сельского совета в селе Пнив Надвирнянского района.

Непогода на Прикарпатье наделала беды. Фото: Facebook

Непогода на Прикарпатье наделала беды. Фото: Facebook

Непогода на Прикарпатье наделала беды. Фото: Facebook

Издание «Думская» пишет, что в Одесской области сильный ветер неожиданно обнаружил проблему качества капитального ремонта в учебных заведениях Одесской области. Так, в двух учебных заведениях в селах Белолесья и Десантное ураган сорвал крыши. В обоих случаях конструкции упали на землю. К счастью, обошлось без жертв.

В Одесской области ветер сорвал крыши. Фото: Думская

В Одесской области ветер сорвал крыши. Фото: Думская

В Одесской области ветер сорвал крыши. Фото: Думская

В Одесской области ветер сорвал крыши. Фото: Думская

Напомним, 6 февраля из-за сильных снегопадов и штормового ветра были обесточены более 600 населенных пунктов в Украине. Гололедица на дорогах стала причиной многих аварий, а из снежных заносов только за последние сутки спасатели освободили 134 транспортных средства.


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