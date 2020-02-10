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Bluetooth в Android. Фото: infodroid.ru

Хакеры взламывают Android-смартфоны с помощью Bluetooth

10 фев 2020, 16:03
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Хакеры нашли серьезную уязвимость безопасности Bluetooth в коде операционной системы Android, которую используют для взлома смартфонов. С помощью ошибки CVE-2020−0022 хакер без труда может подключиться к любому смартфону, на котором установлена ОС Android.

Для взлома девайса хакерам необходимо знать MAC-адрес Bluetooth, который можно определить по идентификатору Wi-Fi оборудования, сообщает немецкое агентство по кибербезопасности ERNW.

После подключения у хакера появляется возможность установки вирусных приложений, которые позволяют злоумышленникам управлять смартфоном жертвы. При этом, подключение происходит в фоновом режиме и не требует подтверждения со стороны владельца смартфона.

Данная уязвимость была обнаружена еще в ноябре 2019 года и агентство оповестило о ней Google. В феврале 2020 года компанией был выпущен патч, который устранял обнаруженную уязвимость. Пользователям, у которых на смартфонах установлена ОС вплоть до Android 9, рекомендуется срочно обновить программное обеспечение.

В Android 10 проблема безопасности уже устранена.

Специалисты рекомендуют пользователям без особой необходимости не использовать Bluetooth, а также настроить смартфон таким образом, чтобы его невозможно было обнаружить.


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