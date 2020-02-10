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Петр Порошенко, фото: Администрация президента

Порошенко стал фигурантом еще одного расследования НАБУ

10 фев 2020, 15:55
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Петр Порошенко, пятый президент Украины, а ныне депутат из фракции «Европейская солидарность», стал фигурантом еще одного производства Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Оно касается возможного завладения экс-президентом государственными средствами. Об этом говорится в ответе НАБУ на информационный запрос агентства «Українські новини».

Отмечается, что соответствующее производство было открыто по заявлению 11 народных депутатов, которые в соответствующем обращении к НАБУ 17 декабря 2019 года сообщили о возможном совершении Порошенко и его окружением правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Отмечается, что тогда уголовное производство НАБУ не открыли, однако на действия ведомства была подана жалоба и 9 января суд обязал бюро начать расследование.

Напомним, в конце января защита Порошенко сообщила, что подает в среднем 14 исков по фактам противоправной бездеятельности сотрудников ГБР, НАБУ и полиции.


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