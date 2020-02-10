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Ракурс
Эвакуированных из Уханя украинцев отправят в санаторий. Фото: cursorinfo

Новый коронавирус: в Минздраве сообщили, где разместят эвакуированных из Уханя украинцев

10 фев 2020, 15:48
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Граждан Украины, которых 11 февраля эвакуируют из китайского города Ухань, поместят на карантин.

Предварительно известно, что украинцев из китайской провинции Хубэй, будет забирать самолет компании SkyUp. Пилоты самолета будут одеты в защитные костюмы, эвакуированные украинцы ограничатся лишь специальными масками. Об этом 10 февраля на брифинге заявил и. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин, трансляцию мероприятия проводили украинские СМИ.

По словам Кузина, всех эвакуированных из провинции Хубэй украинцев отправят на карантин. Из Китая не будут забирать тех граждан, которые откажутся давать согласие на изоляцию.

В Минздраве уже выбрали два заведения санаторно-курортного типа, где будут проходить карантин эвакуированные. Оба они расположены в Киевской области.

Кузин также сообщил о состоянии здоровья украинцев, которые заразились новым китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. Это — мужчина и женщина 25 и 37 лет, они работают в службе обслуживания судна. Заболевание сейчас проходит без симптомов. Представитель Минздрава не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что они из Одесской области.

Тем временем сообщество «Киев Оперативный» в Facebook сообщило, что 10 февраля в Национальном авиационном университете в Киеве стало плохо студенту из Китая, мужчина потерял сознание. Отмечается, что на место происшествия направят врачей, студентов выводят с того этажа учебного корпуса, где произошел этот инцидент.

Напомним, 11 февраля состоится эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй. Для этого будет осуществлен специальный чартерный рейс: Киев — Ухань — Киев. В посольстве Украины в Китае заявили, что после возвращения, на всех украинцев ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Источник: Ракурс


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