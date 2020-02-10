Евакуйованих з Уханя українців відправлять у санаторій. Фото: cursorinfo

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Громадян України, яких 11 лютого евакуюють із китайського міста Ухань, помістять на карантин.

Попередньо відомо, що українців з китайської провінції Хубей, забиратиме літак компанії SkyUp. Пілоти літака будуть одягнені у захисні костюми, евакуйовані українці обмежаться лише спеціальними масками. Про це 10 лютого на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, трансляцію заходу проводили українські ЗМІ.

За словами Кузіна, усіх евакуйованих з провінції Хубей українців відправлять на карантин. З Китаю не забиратимуть тих громадян, які відмовляться давати згоду на ізоляцію.

У МОЗ вже обрали два заклади санаторно-курортного типу, де проходитимуть карантин евакуйовані. Обидва вони розташовані в Київській області.

Кузін також повідомив про стан здоров’я українців, які заразилися новим китайським коронавірусом на борту лайнера Diamond Princess. Це — чоловік та жінка 25 і 37 років, обоє працюють в службі обслуговування судна. Захворювання наразі проходить без симптомів. Представник МОЗ не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про те, що вони з Одеської області.

Тим часом спільнота «Київ Оперативний» у Facebook повідомила, що 10 лютого в Національному авіаційному університеті в Києві стало зле студентові з Китаю, чоловік знепритомнів. Зазначається, що на місце події направлять лікарів, студентів виводять з того поверху навчального корпусу, де стався цей інцидент.

Нагадаємо, 11 лютого відбудеться евакуація українців з китайської провінції Хубей. Для цього буде здійснено спеціальний чартерний рейс: Київ — Ухань — Київ. У посольстві України в Китаї заявили, що після повернення, на всіх українців очікує обов’язковий 14-денний карантин.