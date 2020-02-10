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Китайський коронавірус виявлено у понад 40 тисяч осіб, ще 23 тисячі - під підозрою / Фото: Pixabay

Коронавірус в Китаї: кількість інфікованих перевищила 40 тис. осіб, ще 23 тис. — під підозрою

10 лют 2020, 15:24
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Коронавірус в Китаї станом на 19.40 за місцевим часом виявлено у 40,2 тис. осіб. Такі дані офіційно підтверджує китайська влада.

Також відомо, що станом на вечір 10 лютого, понад 23,5 тис. осіб перебувають під підозрою на інфікування смертельним штамом вірусу. З початку епідемії медикам вдалося врятувати 3444 пацієнтів.

Окрім цього, офіційно підтверджено 909 смертей внаслідок коронавірусу 2019-nCoV.

Як зазначили у коментарі «Ракурсу» українці, що зараз перебувають в Китаї, у теленовинах їм повідомляють про те, що захворювання «вже пішло на спад».

Китайський коронавірус виявлено у понад 40 тисяч осіб, ще 23 тисячі - під підозрою

Лише за ніч кількість хворих зросла на 8 тис… Спочатку прогнозували, що всіх хворих буде лише до 40 тис. осіб. Але їх вже більше, — розповідає співрозмовник «Ракурсу».

Нагадаємо, раніше сьогодні стало відомо, що громадян України евакуюють із китайської провінції Хубей, яка є епіцентром розповсюдження коронавірусу, у вівторок, 11 лютого. Також на усіх евакуйованих чекає обов’язковий карантин.

Джерело: Ракурс


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