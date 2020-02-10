Китайский коронавирус обнаружен у свыше 40 тысяч человек, еще 23 тысячи - под подозрением / Фото: Pixabay

https://racurs.ua/n133473-koronavirus-v-kitae-chislo-inficirovannyh-prevysilo-40-tys-chelovek-esche-23-tys-pod.html

Ракурс

Коронавирус в Китае по состоянию на 19.40 по местному времени диагностирован у 40,2 тыс. человек. Такие данные официально подтверждают власти Китая.

Также известно, что по данным на вечер 10 февраля, свыше 23,5 тыс. человек находятся под подозрением на инфицирование смертельным штаммом вируса. С начала эпидемии медикам удалось спасти 3444 пациентов.

Кроме этого, официально подтверждены 909 смертей вследствие коронавируса 2019-nCoV.

Как сообщили «Ракурсу» украинцы, которые сейчас находятся в Китае, в новостях по телевизору им говорят о том, что заболевание «уже пошло на спад».

Только за ночь количество заболевших выросло на 8 тысяч… Сначала прогнозировали, что всех инфицированных будет до 40 тыс. человек. Но уже больше, — рассказывает собеседник «Ракурса».

Напомним, ранее сегодня стало известно, что во вторник, 11 февраля, граждан Украины эвакуируют из китайской провинции Хубэй, которая является эпицентром распространения коронавируса. Также всех эвакуированных отправят на обязательный карантин.