Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n133471-zelenskiy-podpisal-zakon-ob-usilenii-zaschity-lic-s-invalidnostu.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 473-их, призванный усилить защиту лиц из лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения (пожилых людей, беременных женщин, лиц с колясками и т. д.).

Соответствующий законопроект Верховная Рада поддержала во втором чтении 16 января 2020 года голосами 338 народных избранников. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот закон вносит изменения в закон «О регулировании градостроительной деятельности».

Согласно им, обустройство инженерно-технических и других элементов сооружений или зданий, предназначенных для беспрепятственного доступа к объектам лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения, может осуществляться без документов, дающих право на выполнение строительных работ, и при отсутствии документа, удостоверяющий право собственности или пользования земельным участком, с соблюдением требований законодательства, строительных норм и правил.

Порядок обустройства средств беспрепятственного доступа к объектам устанавливается правительством.

Также закон предусматривает, что несоответствие требованиям доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп может стать основанием для отказа в выдаче сертификата о принятии в эксплуатацию объекта строительства.

Авторы закона в пояснительной записке отмечали, что нормативный акт, который упорядочил требования к строительству по обеспечению доступности объектов для указанных групп населения, вступил в силу только в мае 2007 года, а недостатки законодательства до сих пор не побуждали к проведению соответствующих реконструкций построенных ранее зданий.

Иногда сооружение пандуса или платформы даже требовало проведения аукционных процедур для отвода небольшого земельного участка.

Напомним, журналисты недавно установили, что элитные иномарки в Украину ввозят под видом транспорта для людей с инвалидностью.