Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 473-ІХ, покликаний посилити захист осіб з осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (людей похилого віку, вагітних жінок, осіб з дитячими візками тощо).

Відповідний законопроект Верховна Рада підтримала в другому читанні 16 січня 2020 року голосами 338 народних обранців. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей закон вносить зміни до закону «Про регулювання містобудівної діяльності».

Згідно з ними, облаштування інженерно-технічних та інших елементів споруд чи будинків, призначених для безперешкодного доступу до об'єктів осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, може здійснюватися без документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм та правил.

Порядок влаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів встановлюється урядом.

Також закон передбачає, що невідповідність вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп може стати підставою для відмови у видачі сертифіката щодо прийняття в експлуатацію об'єкта будівництва.

Автори закону в пояснювальній записці зазначали, що нормативний акт, який впорядкував вимоги до будівництва щодо забезпечення доступності об'єктів для зазначених груп населення, набрав чинності лише в травні 2007 року, а недоліки законодавства досі не спонукали до проведення відповідних реконструкцій збудованих раніше будівель.

Іноді спорудження пандусу чи платформи навіть потребувало проведення аукціонних процедур для відведення невеличкої земельної ділянки.

Нагадаємо, журналісти нещодавно встановили, що елітні іномарки до України ввозять під виглядом транспорту для людей з інвалідністю.