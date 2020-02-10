НАБУ почало розслідувати аудіозаписи розмов Труби та Богдана. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n133470-antykorupciyne-buro-pochalo-rozsliduvaty-kasetnyy-skandal-za-uchasti-truby-ta-bogdana.html

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Національне антикорупційне бюро розслідує скандальні аудіозаписи розмов екс-очільника Державного бюро розслідувань Романа Труби з високопосадовцями.

Правоохоронці зацікавилися можливими розмовами Труби з головою Офісу президента Андрієм Богданом і заступником голови Офісу Андрієм Смирновим. НАБУ відкрило кримінальне провадження за фактом можливих зловживань Труби після того, як голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що вважає Андрія Богдана тим, хто стоїть на вершині корупційної піраміди в суддівській системі. Про це 10 лютого йдеться у відповіді НАБУ на запит «Українських новин».

Справа розслідується за ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

НАБУ виконало рішення суду і внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, — йдеться у відповіді НАБУ.

Зазначається, що раніше адвокат екс-президента Петра Порошенка Ігор Головань просив суд зобов’язати Антикорупційне бюро відкрити провадження проти Труби через його розмови. Згодом суд постановив, що бюро зобов’язане відкрити виробництво.

Нагадаємо, Роман Труба очолював ДБР з листопада 2017 року по кінець грудня 2019 року, коли був звільнений з цієї посади указом президента № 960/2019. Нещодавно він повторно звернувся до Верховного суду та Окружного адміністративного суду Києва щодо свого звільнення.

Звільненню Труби передували аудіозаписи компрометуючого характеру, які були зроблені в кабінеті очільника Державного бюро розслідувань.