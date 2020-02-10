Відповідне рішення діятиме до 12 лютого, фото:

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Школи та дитсадки у місті Апостолове Дніпропетровської області тимчасово закриті до 12 лютого у зв’язку із виявленням у Каховському водосховищі отрутохімікатів, а саме пестицидів діазинон та хлорпірифосу.

Відповідне рішення ухвалила місцева влада. Про це повідомляється на сторінці Апостолівської ОТГ у соціальній мережі Фейсбук.

Також жителям рекомендується обмежити вживання питної води для приготування їжі та напоїв.

Відповідні отруйні речовини були виявлені в районі водозабору в районі Грушівки. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області. Лабораторні дослідження встановили двократне перевищення допустимої норми вмісту отруйних речовин.

Зазначається, що на водозаборах інших міст пестицидів не виявлено. Ситуація контрольована, причину забруднення встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, в червні минулого року через ДТП сталося забруднення річки Рось отрутохімікатами.