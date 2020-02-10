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Соответствующее решение будет действовать до 12 февраля, фото:

Из-за пестицидов в воде в одном из городов Днепропетровщины закрыли школы и детсады

10 фев 2020, 14:37
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Школы и детсады в городе Апостолово Днепропетровской области временно закрыты до 12 февраля в связи с выявлением в Каховском водохранилище ядохимикатов, а именно пестицидов диазинона и хлорпирифоса.

Соответствующее решение приняли местные власти. Об этом сообщается на странице Апостоловского ОТГ в социальной сети Фейсбук.

Также жителям рекомендуется ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи и напитков.

Соответствующие ядовитые вещества были обнаружены в районе водозабора в районе Грушевки. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на региональный офис водных ресурсов в Днепропетровской области. Лабораторные исследования установили двукратное превышение допустимой нормы содержания ядовитых веществ.

Отмечается, что на водозаборах других городов пестицидов не обнаружено. Ситуация контролируется, причину загрязнения устанавливают правоохранители.

Напомним, в июне прошлого года из-за ДТП произошло загрязнение реки Рось ядохимикатами.

Источник: Ракурс


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