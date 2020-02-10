Ракурсhttps://racurs.ua/
Соответствующее решение будет действовать до 12 февраля, фото:
Из-за пестицидов в воде в одном из городов Днепропетровщины закрыли школы и детсадыhttps://racurs.ua/n133469-iz-za-pesticidov-v-vode-v-odnom-iz-gorodov-dnepropetrovschiny-zakryli-shkoly-i-detsady.htmlРакурс
Школы и детсады в городе Апостолово Днепропетровской области временно закрыты до 12 февраля в связи с выявлением в Каховском водохранилище ядохимикатов, а именно пестицидов диазинона и хлорпирифоса.
Соответствующее решение приняли местные власти. Об этом сообщается на странице Апостоловского ОТГ в социальной сети Фейсбук.
Также жителям рекомендуется ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи и напитков.
Соответствующие ядовитые вещества были обнаружены в районе водозабора в районе Грушевки. Об этом сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на региональный офис водных ресурсов в Днепропетровской области. Лабораторные исследования установили двукратное превышение допустимой нормы содержания ядовитых веществ.
Отмечается, что на водозаборах других городов пестицидов не обнаружено. Ситуация контролируется, причину загрязнения устанавливают правоохранители.
Напомним, в июне прошлого года из-за ДТП произошло загрязнение реки Рось ядохимикатами.
Загрузка...