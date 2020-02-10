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НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы и Богдана. Фото: censor.net

Антикоррупционное бюро начало расследовать скандальные аудиозаписи разговоров Трубы и Богдана

10 фев 2020, 15:10
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Национальное антикоррупционное бюро расследует скандальные аудиозаписи разговоров экс-главы Государственного бюро расследований Романа Трубы с высокопоставленными лицами.

Правоохранители заинтересовались возможными разговорами Трубы с главой офиса президента Андреем Богданом и заместителем главы Офиса Андреем Смирновым. НАБУ открыло уголовное производство по факту возможных злоупотреблений Трубы после того, как глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что считает Андрея Богдана тем, кто стоит на вершине коррупционной пирамиды в судейской системе. Об этом 10 февраля говорится в ответе НАБУ на запрос «Українських новин».

Дело расследуется по ст. 369−2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

НАБУ выполнило решение суда и внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований, — говорится в ответе НАБУ.

Отмечается, что ранее адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань просил суд обязать Антикоррупционное бюро открыть производство против Трубы через его разговоры. Впоследствии суд постановил, что бюро обязано открыть производство.

Напомним, Роман Труба возглавлял ГБР с ноября 2017 года по конец декабря 2019 года, когда был уволен с этой должности указом президента № 960/2019. Недавно он повторно обратился в Верховный суд и Окружной административный суд Киева относительно своего увольнения.

Освобождению Трубы предшествовали аудиозаписи компрометирующего характера, которые были сделаны в кабинете главы Государственного бюро расследований.


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