Розмитнення авто і сірі схеми. Фото: MMR

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Розмитнення авто в Україні тема вічної дискусії автолюбителів із владою. Найхитріші українські любителі елітних іномарок не бажають платити за розмитнення придбаних за кордоном автомобілів, тому для легалізації машин використовують сірі схеми та інвалідів.

Згідно з українським законодавством, особи з інвалідністю мають право отримати в якості гуманітарного подарунка автомобіль від іноземця. Такий автомобіль за наявності всіх необхідних документів реєструється в Україні без сплати митних зборів і ПДВ, повідомляють «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Даною дірою у законодавстві успішно користуються заможні українці, які бажають їздити на дорогих елітних автомобілях. Для цього авто купується за кордоном, а в документи вписується підставний дарувальник.

Так як інвалід не має можливості самостійно керувати автомобілем, то його повинен возити опікун. Звичайно, опікун повинен проживати разом з інвалідом, але це проста формальність. Для легалізації авто використовують родичів з інвалідністю або знайомих з інвалідністю.

Інваліди навіть не бачать даних машин, зате на них успішно їздять «потрібні люди».

За кордоном існує ціла каста фіктивних дарувальників автомобілів, тому дуже часто один і той же іноземець «дарує" машини кільком інвалідам. Погодьтеся, небачена щедрість.

Якщо інвалід вже має автомобіль, то він позбавляється права на пільгове розмитнення ще одного «гуманітарного подарунка», однак на практиці це правило постійно порушується.

Журналісти встановили, що в 2018 році на пенсіонерку Людмилу Гому з Хмельницької області був оформлений «гуманітарний» кросовер Mercedes-Benz GLA 200. За кордоном ціна такого авто стартує від 23 тис. дол. Для розмитнення авто використовувалися сірі схеми і бюджет недоотримав близько 8,3 тис. дол. У пенсіонерки автомобіля немає і вона навіть не знає «дарувальника», яким є якийсь Ігор Маранц.

На кросовері зараз їздить невістка пенсіонерки, яка стверджує, що є власницею авто.

Двоє синів Людмили Гоми Сергій і Олександр також придбали за кордоном автомобілі Mercedes’и E200 вартістю 12 і 20 тис. дол., як люди з інвалідністю. На легалізації автомобілів брати змогли заощадити близько 10 тис. дол. Як виявилося, дарувальником автомобілів знову виступив той же Ігор Маранц.

Суддя з Хмельницької області Іван Заярнюк завіз в Україну автомобіль Audi A3 і зареєстрував його в якості «гуманітарної допомоги» для своєї бабусі. Правда, за кермом їздила дружина судді, а після смерті бабусі авто перейшло у власність Заярнюка.

Сам суддя також скористався «сірою схемою», коли пригнав із-за кордону новеньку Audi A6 2018 року випуску. Така машина за кордоном коштує близько 30 тис. дол., відповідно розмитнення повинно було обійтися судді в 8,5 тис. дол. Проте, в бюджет гроші так і не були сплачені.

У Полтавській області ввезення авто з Європи під виглядом «гуманітарної допомоги» було поставлене на конвеєр. За версією правоохоронців, машини купувалися в Німеччині, а для ухилення від розмитнення підроблялися дарчі листи, а також купувалися у медиків довідки про інвалідність. Чиновників Полтавської ОДА також підозрюють в участі в цій схемі, так як вони ставили на облік людей з інвалідністю та закривали очі на той факт, що на них вже зареєстровані автомобілі. Справа розслідується вже два роки, але вироків суду досі немає.