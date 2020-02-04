Растаможка авто и серые схемы. Фото: MMR

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Растаможка авто в Украине тема вечной дискуссии автолюбителей с властью. Самые хитрые украинские любители элитных иномарок не желают платить за растаможку приобретенных за рубежом подержанных автомобилей, поэтому для легализации машин используют серые схемы и инвалидов.

Согласно украинскому законодательству, лица с инвалидностью имеют право получить в качестве гуманитарного подарка автомобиль от иностранца. Такой автомобиль при наличии всех необходимых документов регистрируется в Украине без уплаты таможенных пошлин и НДС, сообщают «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Данной дырой в законодательстве успешно пользуются зажиточные украинцы, которые желают ездить на дорогих элитных автомобилях. Для этого авто покупается за границей, а в документы вписывается подставной даритель.

Так как инвалид не имеет возможности самостоятельно управлять автомобилем, то его должен возить опекун. Конечно, опекун должен проживать вместе cинвалидом, но это простая формальность. Для легализации авто используют родственников с инвалидностью или знакомых с инвалидностью.

Естественно, инвалиды не видят данных машин, зато на них успешно ездят «нужные люди».

За границей существует целая каста фиктивных дарителей автомобилей, поэтому очень часто один и тот же иностранец «дарит» машины нескольким инвалидам. Согласитесь, невиданная щедрость.

Если инвалид уже имеет автомобиль, то он лишается права на льготную растаможку еще одного «гуманитарного подарка», однако на практике данное правило постоянно нарушается.

Журналисты установили, что в 2018 году на пенсионерку Людмилу Гому из Хмельницкой области был оформлен «гуманитарный» кроссовер Mercedes-Benz GLA 200. За границей цена такого авто стартует от 23 тыс. долл. При растаможке авто использовались серые схемы и бюджет недополучил около 8,3 тыс. долл. У пенсионерки автомобиля нет и она даже не знает «дарителя», которым является некий Игорь Маранц.

На кроссовере сейчас ездит невестка пенсионерки, которая утверждает, что является владелицей авто.

Двое сыновей Людмилы Гомы Сергей и Александр также приобрели за границей автомобили Mercedes’и E200 стоимостью 12 и 20 тыс. долл., как люди с инвалидностью. На легализации автомобилей братья смогли сэкономить около 10 тыс. долл. Как оказалось, дарителем автомобилей опять выступил тот же Игорь Маранц.

Судья из Хмельницкой области Иван Заярнюк завез в Украину автомобиль Audi A3 и зарегистрировал его в качестве «гуманитарной помощи» для своей бабушки. Правда, за рулем ездила супруга судьи, а после смерти бабушки машина перешла по наследству в собственность Заярнюка.

Сам судья также воспользовался «серой схемой», когда пригнал из-за границы новенькую Audi A6 2018 года выпуска. Такая машина за границей стоит около 30 тыс. долл., соответственно растаможка должна была обойтись судье в 8,5 тыс. долл. Однако, в бюджет деньги так и не были уплачены.

В Полтавской области ввоз авто из Европы под видом «гуманитарной помощи» был поставлен на конвейер. По версии правоохранителей, машины покупались в Германии, а для уклонения от растаможки подделывались дарственные письма, а также покупались у медиков справки об инвалидности. Чиновников Полтавской ОГА также подозревают в участии в этой схеме, так как они ставили на учет людей с инвалидностью и закрывали глаза на тот факт, что на них уже зарегистрированы автомобили. Дело расследуется уже два года, но приговоров суда до сих пор нет.