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Ракурс
Растаможка авто: Таможенная служба ввела онлайн-сервис для ввоза машин, фото — volodymyrets.city

Таможенная служба открыла онлайн-сервис растаможки авто

3 фев 2020, 17:20
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Автомобиль в Украине можно теперь самостоятельно растаможить. Государственная таможенная служба открыла на своем сайте раздел, с помощью которого можно самостоятельно задекларировать ввозимый из-за границы автомобиль.

Таможенники открыли раздел «Ввоз легкового автомобиля» в «Едином окне для международной торговли».

В этом разделе можно самостоятельно подать декларацию об импортируемом авто, а затем отслеживать статус этой операции.

Таможенная карта о регистрации авто (отказ в растаможивании) клиенту поступит в электронном виде.

Перед ввозом авто в Украине гражданин подает предварительную таможенную декларацию, вносит на счет соответствующей таможни денежный залог в сумме таможенных платежей. После ввоза автомобиля на таможенную территорию Украины гражданин должен доставить его в зону таможенного контроля и подать дополнительную таможенную декларацию. При необходимости (изменение курса валют, таможенной стоимости товара) необходимо доплатить средства.

Декларации обрабатываются сотрудниками таможни в порядке общей очереди. Если декларацию не успеют обработать в течение текущих суток, то может измениться курс валюты, и она не будет принята. Поэтому в случае, если она не появится до конца суток в разделе «Мои декларации», ее необходимо будет вновь представить на следующий день.

Напомним, что Рада отложила штрафы для евробляхеров за нерастаможенные авто. В ноябре 2019 года заработал калькулятор для расчета стоимости растаможки евроблях.

Источник: Ракурс


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