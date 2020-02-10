Петро Порошенко, фото: Адміністрація президента

https://racurs.ua/ua/n133476-poroshenko-stav-figurantom-sche-odnogo-rozsliduvannya-nabu.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України, а нині депутат із фракції «Європейська солідарність», став фігурантом ще одного провадження Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Воно стосується можливого заволодіння екс-президентом державними коштами. Про це йдеться у відповіді НАБУ на інформаційний запит агентства «Українські новини».

Зазначається, що відповідне провадження було відкрите за заявою 11 народних депутатів, які у відповідному зверненні до НАБУ 17 грудня 2019 року повідомили про можливе вчинення Порошенком та його оточенням правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Зазначається, що тоді кримінальне провадження НАБУ не відкрило, проте на дії відомства була подана скарга і 9 січня суд зобов’язав бюро розпочати розслідування.

Нагадаємо, наприкінці січня захист Порошенка повідомив, що подає загалом 14 позовів за фактами протиправної бездіяльності співробітників ДБР, НАБУ та поліції.