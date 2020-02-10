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Bluetooth в Android. Фото: infodroid.ru

Хакери зламують Android-смартфони за допомогою Bluetooth

10 лют 2020, 16:03
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Хакери знайшли серйозну вразливість безпеки Bluetooth у коді операційної системи Android, яку використовують для злому смартфонів. За допомогою помилки CVE-2020−0022 хакер легко може підключитися до будь-якого смартфону, на якому встановлена ​​ОС Android.

Для злому девайса хакерам необхідно знати MAC-адресу Bluetooth, яку можна визначити за ідентифікатором Wi-Fi обладнання, повідомляє німецьке агентство з кібербезпеки ERNW.

Після підключення у хакера з’являється можливість установки вірусних програм, які дозволяють зловмисникам управляти смартфоном жертви. Підключення відбувається у фоновому режимі і не вимагає підтвердження з боку власника смартфону.

Дана вразливість була виявлена ​​ще у листопаді 2019 року і агентство сповістило про неї Google. У лютому 2020 року компанія випустилапатч, який усував виявлену вразливість. Користувачам, у яких на смартфонах встановлена ​​ОС Android 9 та старіші версії, рекомендується терміново оновити програмне забезпечення.

В Android 10 проблема безпеки вже усунена.

Фахівці рекомендують користувачам без особливої ​​необхідності не використовувати Bluetooth, а також налаштувати смартфон таким чином, щоб його неможливо було виявити.


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