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Негода на Прикарпатті наробила лиха. Фото: Facebook

Гідрометцентр попередив про погіршення погоди, штормовий вітер вже наробив лиха в Україні (ФОТО)

10 лют 2020, 16:35
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Складні погодні умови очікуються в Україні 10 лютого. Вдень в Україні прогнозують пориви вітру 15−20 м/с, у західних областях сильний вітер 25−30 м/с, на високогір’ї Карпат — 35−40 м/с.

У горах очікується значний мокрий сніг та хуртовини. У Києві та Київській області очікується шквальний вітер 15−20 м/с. Завтра вдень теж у більшості областей обіцяють шквали та снігопади. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

За інформацією прес-служби ДСНС у Львівській області, сильний вітер повалив п’ять дерев, які впали на проїжджу частину траси Київ-Чоп. Чотири дерева впали на проїжджу частину села Гребенів, така ж ситуація склалася у місті Сколе — дерево впало на пішохідний тротуар.

Негода на Львівщині наробила лиха. Фото: ДСНС

Негода на Львівщині наробила лиха. Фото: ДСНС

Негода на Львівщині наробила лиха. Фото: ДСНС

Негода на Львівщині наробила лиха. Фото: ДСНС

На Прикарпатті вітер позривав дахи у низці населених пунктів, без світла залишилося 45 сіл. Рятувальники зафіксували пошкодження частини даху Ясенівської ЗОШ І-ІІІ у Рожнятівському районі. Також вітер зніс дах будівлі сільської ради в селі Пнів Надвірнянського району.

Негода на Прикарпатті наробила лиха. Фото: Facebook

Негода на Прикарпатті наробила лиха. Фото: Facebook

Негода на Прикарпатті наробила лиха. Фото: Facebook

Видання «Думська» пише, що в Одеській області сильний вітер несподівано виявив проблему якості капітального ремонту в навчальних закладах Одеської області. Так, у двох навчальних закладах в селах Білолісся і Десантне буревій позривав дахи. В обох випадках конструкції впали на землю. На щастя, обійшлося без жертв.

В Одеській області вітер позривав дахи. Фото: Думська

В Одеській області вітер позривав дахи. Фото: Думська

В Одеській області вітер позривав дахи. Фото: Думська

В Одеській області вітер позривав дахи. Фото: Думська

Нагадаємо, 6 лютого через сильні снігопади та штормовий вітер було знеструмлено 600 населених пунктів в Україні. Ожеледиця на дорогах стала причиною багатьох аварій, а зі снігових заметів тільки за останню добу рятувальники визволили 134 транспортних засоби.


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