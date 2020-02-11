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Зарплати міністрів: найбільше — у Пристайко, а Дубілету заплатили лише 12 тисяч. Фото: Кабмін

Від 5 до 130 тис. грн: в Кабміні розповіли, скільки отримали міністри в січні

11 лют 2020, 11:51
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Зарплати міністрів продовжує публікувати Кабмін. Оприлюднено дані про розмір заробітних плат міністрів і їх заступників за січень 2020 року.

Згідно зі звітом, глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук у січні отримав 33 тис. 782 грн. На 60 грн більше заплатили віце-прем'єру з питань євроінтеграції Дмитру Кулебі. Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров отримав трохи менше 28 тис. грн. Про це сказано на сайті уряду.

Міністр Кабміну Дмитро Дубілет отримав менше 13 тис. грн зарплати в січні, це найнижча зарплата серед усіх міністрів. А ось голові Міністерства внутрішніх справ Арсену Авакову виплатили понад 47 тис. грн. Водночас його перший заступник та заступники отримали понад 77 тис. грн зарплати.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав майже 42 тис. грн, а його заступник Тарас Качка — на 40 тис. грн більше.

Глава Міністерства внутрішніх справ Вадим Пристайко в січні заробив 68 тис. грн, а його заступник Сергій Кислиця — майже вдвічі більше (130 тис. грн). Це найвища зарплата за січень в усьому уряді.

Глава Міністерства культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в січні отримав 43 тис. 850 грн, а його заступники майже вдвічі більше — по 80 тис. грн.

Міністру енергетики Олексію Оржелю в січні заплатили майже 16 тис. грн, трохи більше отримала міністр у справах ветеранів і окупованих територій Оксана Коляда — майже 19 тис. грн. Міністр оборони Андрій Загороднюк за січень отримав 18 тис. грн, а глава Мін’юсту Денис Малюска — 16 тис. грн.

Найнижча зарплата — у заступника глави Міністерства охорони здоров’я Ірини Шевченко, їй виплатили 5 тис. 336 грн.

Нагадаємо, Роман Іванісов, народний депутат, який має погашену судимість за обвинуваченням у зґвалтуванні неповнолітньої та відбував у 1990-х роках покарання у тюрмі, у листопаді отримав понад 38 тис. грн зарплати.


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