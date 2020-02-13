Андрей Богдан, фото: Администрация президента

https://racurs.ua/n133630-bogdana-snova-iskluchili-iz-izbiratelnogo-spiska-bpp-2014-goda-evropeyskaya-solidarnost.html

Ракурс

Андрея Богдана, бывшего главы Офиса президента, снова исключили из избирательного списка «Блока Петра Порошенко» (БПП) 2014 года.

Соответствующее решение принял Шестой апелляционный административный суд. Об этом сообщает пресс-служба политсилы «Европейская солидарность».

Во время выборов в Верховную Раду VIII созыва Богдан был в списке БПП под № 74. По результатам голосования избирателей в парламент он тогда не попал — прошли только первые 64 члена списка БПП.

Однако часть кандидатов в избирательном списке этой политсилы впоследствии оставили депутатскую деятельность, так что депутатами становились лица, которые были расположены дальше в списке.

Однако в 2016 году Рада приняла закон, согласно которому кандидатов можно было исключать из списков уже после выборов. В том же году по решению съезда БПП Богдана исключили из списка, мотивируя это тем, что он «не участвует в партийной деятельности». На основании этого Центризбирком принял соответствующее постановление.

Однако уже в 2017 году этот закон был отменен Конституционным судом и Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке. Ему тогда отказали, ссылаясь на отсутствие соответствующего механизма. После этого он обратился в суд.

В октябре прошлого года Окружной административный суд Киева (ОАСК) отменил постановление об исключении Богдана из списка БПП. «Европейская солидарность» не соглашаясь с таким решением суда, подала апелляцию.

Нашу апелляционную жалобу было удовлетворено, решение Окружного административного суда Киева — отменено, в удовлетворении исковых требований Андрея Богдана отказано в полном объеме, — отметил адвокат «Европейской солидарности» Борис Сиклицкий.

Напомним, недавно вместо Богдана главой Офиса президента стал Андрей Ермак.