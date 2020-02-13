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Ракурс
Андрій Богдан, фото: Адміністрація президента

Богдан програв суд ЄС (ДОКУМЕНТ)

13 лют 2020, 12:12
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Андрія Богдана, колишнього очільника Офісу президента, знову виключили з виборчого списку «Блоку Петра Порошенка» (БПП) 2014 року.

Відповідне рішення ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд. Про це повідомляє прес-служба політсили «Європейська солідарність».

Під час виборів до Верховної Ради VIII скликання Богдан був у списку БПП під № 74. За результатами голосування виборців до парламенту він тоді не потрапив — пройшли лише перші 64 члени списку БПП.

Проте частина кандидатів у виборчому списку цієї політсили згодом полишили депутатську діяльність, тож депутатами ставали особи, які були розташовані далі в списку.

Однак у 2016 році Рада ухвалила закон, згідно з яким кандидатів можна було виключати зі списків вже після виборів. Того ж року за рішенням з’їзду БПП Богдана виключили зі списку, мотивуючи це тим, що він «не бере участі у партійній діяльності». На підставі цього Центрвиборчком ухвалив відповідну постанову.

Однак вже у 2017 році цей закон було скасовано Конституційним судом і Богдан звернувся до ЦВК з вимогою поновити його в списку. Йому тоді відмовили, посилаючись на відсутність відповідного механізму. Після цього він звернувся до суду.

У жовтні минулого року Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) скасував постанову про виключення Богдана зі списку БПП. «Європейська солідарність» не погоджуючись з таким рішенням суду, подала апеляцію.

Нашу апеляційну скаргу було задоволено, рішення Окружного адміністративного суду Києва — скасовано, у задоволенні позовних вимог Андрія Богдана відмовлено в повному обсязі, — зазначив адвокат «Європейської солідарності» Борис Сікліцький.

Документ: телеканал «Прямий»

Документ: телеканал «Прямий»

Нагадаємо, нещодавно замість Богдана очільником Офісу президента став Андрій Єрмак.

Джерело: Ракурс


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