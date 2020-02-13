Мендель в січні заробила вдвічі більше Зеленського. Фото: Facebook/Юлія Мендель

https://racurs.ua/ua/n133631-mendel-u-sichni-zarobyla-vdvichi-bilshe-za-zelenskogo-dokument.html

Ракурс

Зарплата Володимира Зеленського, президента України, в січні 2020 року склала 28 тис грн. Після відрахування податків він отримав 22 тис. 540 грн.

Уже колишній глава Офісу президента Андрій Богдан в січні отримав 33 тис. 435 грн, з них майже 13 тис. грн — посадовий оклад, надбавка за інтенсивність праці — 10 тис. грн і ще 6 тис. грн йому заплатили за вислугу років і роботу в умовах режимних обмежень. Після відрахування податків Богдан отримав 26 тис. 900 грн. Про це повідомили у Державному управлінні справами, пишуть «Українські новини».

Приблизно такими ж були січневі зарплати заступників Богдана. Вони отримали від 28 тис. грн до 40 тис. грн.

Водночас новообраний глава Офісу президента Андрій Єрмак, який на той момент обіймав посаду помічника Зеленського, зарплату за січень зовсім не отримав. У Держуправлінні зазначили, що в січні 2020 року зарплата йому не нараховувалася.

Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель в січні отримала понад 42 тис. грн зарплати після відрахування податків. ЇЇ посадовий оклад становив 18 тис. грн, надбавка за інтенсивність праці — майже 15 тис. грн, інші надбавки — понад 19 тис. грн.

Як писав «Ракурс», глава Кабінету міністрів України Олексій Гончарук у січні отримав 33 тис. 782 грн. На 60 грн більше заплатили віце-прем'єру з питань євроінтеграції Дмитру Кулебі. Віце-прем'єр-міністр і міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров отримав трохи менше 28 тис. грн.