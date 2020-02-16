Шторм «Деннис» набросился на Европу, фото — NDM

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Ракурс

Шторм «Деннис» набросился на север Великобритании. Ураган поднимает массивные волны на побережье, сильные порывы ветра достигают скорости 113 км в час, нанося разрушения зданиям.

Вчера в стране отменили 234 авиарейса, что коснулось нескольких десятков тысяч пассажиров. Еще 60 вылетов не смогут сделать самолеты 16 февраля, сообщает NDN.

Два человека погибли. Мужчину, который упал за борт у берегов Кента, нашли мертвым в воде. Несколькими часами ранее умер подросток, которого выбросило ветром на берег.

Для подготовки к приходу «Денниса» в северных графствах Англии были привлечены военнослужащие и резервисты.

Вчера шторм «Деннис» набросился с ураганным ветром на южное побережье Ирландии. Порывы ветра, дующего с юга и юго-запада, достигают 33 м/c. В понедельник предупреждение об опасности распространят на западные и северные графства.

Шторм «Деннис» обрушился на Ирландию лишь через неделю после опустошительного шторма «Кира», который также затронул атлантические департаменты Франции и Великобритании.

«Деннис» стал четвертым названным штормом года. Он вызвал сильный дождь на трассе А9 у Данблейна в Шотландии. Проливные дожди и штормовые ветры обрушились на побережье графства Корнуолл. Многокилометровые пробки образовались на дорогах, ведущих в порт Дувр. Огромная очередь грузовых автомобилей выстроилась на трассе из-за массовой отмены морских рейсов.

Неделю назад «Ракурс» сообщал, что в Европе царила штормовая погода. В Германии, Бельгии, Нидерландах и Великобритании отменили множество авиарейсов и спортивных мероприятий. Часть континента охватил ураган «Кира», другую — «Сабине».