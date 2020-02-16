Из взорванного банкомата в Николаеве украли 250 тыс. грн, фото — Нацполиция

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Ракурс

В Украине воры снова взорвали банкомат, чтобы «очистить» его. Новый случай произошел в Николаеве. Здесь нападение произошло в ночь с 15 на 16 февраля.

В Ингульском районе города на улице Космонавтов воры проникли через окно в отделение «ПриватБанка» и взорвали банкомат.

Как видно из фото, обнародованных силовиками, воры так спешили, что оставили на полу немало купюр номиналом 200 грн.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, преступники похитили 250 тыс. грн, в результате взрыва никто не пострадал.

На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Банкомат находится в помещении банка в нежилом здании. В полиции открыли производство по ч. 4 ст. 185 УК (кража, совершенная в крупных размерах).

В начале января этого года двое мужчин в балаклавах совершили похожее преступление в Оболонском районе Киева. На улице Героев Днепра двое в балаклавах зашли в помещение финучреждения. Они прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство и пытались подорвать технику. Сейф с деньгами остался невредимым, злоумышленники скрылись.