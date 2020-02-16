Коронавирус в Украине: Китайских строителей объездной трассы в Житомире отправят на карантин, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n133779-kitayskih-stroiteley-obezdnoy-trassy-v-jitomire-otpravyat-na-karantin.html

Ракурс

Карантин ожидает строителей из Китая, которые возвращаются на строительство объездной трассы вокруг Житомира. Такое решение приняли медики областного центра, чтобы предотвратить появление в Украине нового китайского коронавируса.

Строители еще в январе полетели домой праздновать новый год и в эти дни должны возвращаться на работу рейсом из Дубая. Их отправят на 14-дневный карантин, сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации. Всего на объекте работает около 40 граждан Китая.

Первый работник вернулся 13 февраля. Его осмотрели врачи, остальных работников также отправят на карантин.

Напомним, что пока случаи заболевания не зафиксировали в Украине. Двое наших граждан заболели на круизном лайнере Diamond Princess. Он сейчас находится на карантине у порта Йокогама в Японии. Власть готовится к эвакуации украинцев из провинции Хубэй, которая является центром распространения вируса.

«Ракурс» сообщал, что по состоянию на 16 февраля в мире умерли 1,7 тыс. человек. Канада начала эвакуацию своих пассажиров с круизного лайнера.