В Украине нет подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом. Фото: Reuters/Takehito Kobayashi

https://racurs.ua/n133783-kitayskiy-koronavirus-v-ukraine-net-podtverjdennyh-sluchaev-inficirovaniya-minzdrav.html

Ракурс

Китайский коронавирус, которым заразились уже 69 тыс. человек, не добрался до Украины.

По состоянию на воскресенье, 16 февраля, в Украине нет ни одного лабораторно подтвержденного случая инфицирования новым коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Ведомство сообщает, что в Украине не было и нет ни одного случая инфицирования, а также призывает «отдавать предпочтение достоверным и проверенным источникам информации» об эпидемии нового вируса, отсеивая мифы и фейки.

В Министерстве здравоохранения добавили, что на сегодняшний день в мире зарегистрировано 69 тыс. 261 случай инфицирования. Количество погибших близится к 1,7 тыс. человек.

Согласно последним официальным данным, под наблюдением медиков в Китае остаются более 158 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В тяжелом состоянии в медицинских учреждениях находятся более 11,2 тыс. пациентов. В Китае также насчитывается более 8,2 тыс. человек с подозрением на вирус.

Как писал «Ракурс», китайский строителей объездной трассы в Житомире хотят отправить на карантин. Такое решение приняли медики областного центра, чтобы предотвратить появление в Украине нового китайского коронавируса.