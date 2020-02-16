Каратистка Терлюга выиграла турнир в Дубае и квалифицировалась на Олимпиаду, фото — Фейсбук А.Терлюги

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Ракурс

Каратистка Анжела Терлюга из Одессы выиграла представительный турнир в Объединенных Арабских Эмиратах. Она победила в весовой категории до 55 кг на этапе Karate1 Premier League в Дубае и получила лицензию для участия в Летних Олимпийских играх 2020, которые пройдут в Токио.

Сегодня в финале Терлюга минимально победила визави из Египта Аттие Ясмин. Ранее Анжелика одолела представительниц Чили (2:1), Китая (3:0), Польши (3:0) и Турции (2:0). В прошлом году украинка в Дубае была второй.

Лицензия Терлюги в Токио — первая в истории украинского каратэ. В январе Анжелику признали лучшей спортсменкой месяца в Украине.

27-летняя украинка сейчас является лидером мирового рейтинга в своей весовой категории. Терлюга сумела пробиться в финал на семи из последних девяти турниров серии Karate1 Premier League. В прошлом году в Минске она стала серебряным призером II Европейских игр.