Каратистка Терлюга виграла турнір в Дубаї і кваліфікувалася на Олімпіаду, фото — Фейсбук А.Терлюги

https://racurs.ua/ua/n133782-karatystka-terluga-vygrala-turnir-v-dubayi-i-kvalifikuvalasya-na-olimpiadu-foto.html

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Каратистка Анжела Терлюга з Одеси виграла представницький турнір в Об'єднаних Арабських Еміратах. Вона тріумфувала у ваговій категорії до 55 кг на етапі Karate1 Premier League в Дубаї і отримала ліцензію для участі в Літніх Олімпійських іграх-2020, що відбудуться в Токіо.

Сьогодні у фіналі Терлюга мінімально перемогла візаві з Єгипту Аттіє Ясмін. Раніше Анжеліка здолала представниць Чилі (2:1), Китаю (3:0), Польщі (3:0) і Туреччини (2:0). Торік українка в Дубаях була другою.

Ліцензія Терлюги у Токіо — перша в історії українського карате. У січні Анжеліку визнали кращою спортсменкою місяця в Україні.

27-річна українка наразі є лідером світового рейтингу у своїй ваговій категорії. Терлюга зуміла пробитися до фіналу на семи з останніх дев’яти турнірів серії Karate1 Premier League. Торік у Мінську вона стала срібним призером II Європейських ігор.