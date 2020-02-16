Затримані на Азові українські рибалки зізналися у браконьєрстві — росЗМІ, фото — НВ

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Троє з чотирьох українських рибалок, затриманих росіянами у суботу в Азовському морі, буцімто визнали факт незаконного вилову риби.

Про це заявили так звані російські прикордонники окупованого Криму з посиланням на відеозаписи допитів.

Один з допитуваних буцімто розповів, що знав про заборону ловити камбалу-калкан відповідно до протоколу російсько-української комісії з питань рибальства в Азовському морі від листопада 2019 року.

Раніше росЗМІ заявляли, що капітан-українець затриманого в Азовському морі судна визнав факт браконьєрства.

Всі троє українців заявили, що претензій до російських прикордонників не мають, а психологічний і фізичний вплив на них не чинилися.

Нардеп Павло Мельник сьогодні назвав ймовірні прізвища рибалок: Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи та Максим Тєрєхов. Усі вони мешканці села Райнівка Приморського району Запорізької області.

Нагадаємо, що ФСБ РФ 15 лютого затримала маломірне судно з чотирма громадянами України в західній частині Азовського моря. Прикордонники знайшли на ньому приблизно три сотні рибин камбали і незаконне знаряддя лову. На судні не було жодних документів. Корабель і рибалок доставили в порт Керчі. Судно вийшло в Азовське море з села Райнівка в Запорізькій області. Зазначалося, що силовики країни-агресора незаконно затримують українських моряків і шляхом погроз та шантажу домагаються від них свідчень про нібито здійснюваний браконьєрський вилов риби.