Задержанные на Азове украинские рыбаки признались в браконьерстве — росСМИ, фото — НВ

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Трое из четырех украинских рыбаков, задержанных россиянами в субботу в Азовском море, якобы сознались в незаконном вылове рыбы.

Об этом заявили так называемые российские пограничники оккупированного Крыма со ссылкой на видеозаписи допросов.

Один из допрашиваемых якобы рассказал, что знал о запрете ловить камбалу-калкан в соответствии с протоколом российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море (ноябрь 2019 года).

Ранее росСМИ заявляли, что капитан-украинец задержанного в Азовском море судна признал факт браконьерства.

Все трое украинцев заявили, что претензий к российским пограничникам не имеют, а психологическое и физическое воздействие на них не совершалось.

Нардеп Павел Мельник сегодня назвал вероятные фамилии рыбаков: Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджы и Максим Терехов. Все они жители села Райновка Приморского района Запорожской области.

Напомним, что ФСБ РФ 15 февраля задержала маломерное судно с четырьмя гражданами Украины в западной части Азовского моря. Пограничники нашли на нем камбалу и незаконное орудие лова. На судне не было никаких документов. Корабль и рыбаков доставили в порт Керчи. Судно вышло в Азовское море из села Райновка в Запорожской области. Отмечалось, что силовики страны-агрессора незаконно удерживают украинских моряков и путем угроз и шантажа добиваются от них показаний о якобы осуществляемом браконьерском вылове рыбы.