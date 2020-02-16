В ДТП на Львовщине погибли четверо парней: авто слетело в озеро и перевернулось, фото — Нацполиция

https://racurs.ua/n133780-v-dtp-na-lvovschine-pogibli-chetvero-parney-avto-sletelo-v-ozero-i-perevernulos-foto.html

Ракурс

Во Львовской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие. Погибли четверо местных жителей. Их автомобиль слетел с дороги в озеро и перевернулся на крышу.

Трагедия произошла в Яворовском районе в селе Коты. Полиция предварительно установила, что сегодня утром 20-летний водитель Ауди 80 не справился с управлением и машина влетела в водоем. Он и трое пассажиров (в возрасте 19−24 года) погибли на месте.

Пожарно-спасательное отделение обследует дно озера. Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) УК Украины.

«Ракурс» сообщал об аварии, которая произошла на Харьковщине. На трассе Киев — Харьков — Довжанский разбились автомобили ВАЗ 2109 и Daewoo Nubira. Тогда погибли пять человек.